Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Доброволец из Калужской области по имени Николай рассказал, почему принял решение подписать контракт с ВС России и отправиться в зону СВО. По его словам, он отбыл в армии срочную службу в период с 2012 по 2014 года в качестве водителя-механика.

После начала спецоперации на Украине, Николай понял, что не может стоять в стороне. Он решил пойти на защиту Отечества. Поэтому отправился  в пункт отбора граждан в Балашихе в Калужской области. Он подчеркнул, что в пункте созданы хорошие условия. Все этапы заключения контракта он прошел в одном месте.

После пребывания в зоне спецоперации боец решил вновь вернуться, потому что, по словам Николая, «Родина зовет. Был там водителем полгода. Полтора месяца назад вернулся, теперь хочу пойти обратно. Чувствую, что я там нужен».

Поступок Николая является ярким примером проявления патриотизма. Его желание вернуться в зону боевых действий подчеркивает значимость военной службы в целях защиты Родины.

Вам может понравиться

Актер Михайлов рассказал, почему Таисия Повалий так долго молчала о своей позиции

Российский актер Александр Михайлов пояснил, почему певица Таисия Повалий долго не высказывала свою позицию относительно проводимой Россией спецоперации на Украине, в то время как другие звезды активно высказывались о политических

Валдис Пельш назвал формат шоу «Угадай мелодию» странным

Известный телеведущий Валдис Пельш во время беседы с Александром Добровинским рассказал о шоу «Угадай мелодию», которому исполнилось 28 лет. Передача выходит на экраны с 1995 года. За время своего существования

Российские ТОС-1А “Солнцепек” разгромили позиции ВСУ в зоне спецоперации

Российские ВС накрыли позиции боевиков противника ударами из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Соответствующее видео опубликовало в Сети Минобороны России. На записи говорится, что подразделения ВСУ, которые попадают под удар