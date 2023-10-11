Доброволец из Калужской области по имени Николай рассказал, почему принял решение подписать контракт с ВС России и отправиться в зону СВО. По его словам, он отбыл в армии срочную службу в период с 2012 по 2014 года в качестве водителя-механика.

После начала спецоперации на Украине, Николай понял, что не может стоять в стороне. Он решил пойти на защиту Отечества. Поэтому отправился в пункт отбора граждан в Балашихе в Калужской области. Он подчеркнул, что в пункте созданы хорошие условия. Все этапы заключения контракта он прошел в одном месте.

После пребывания в зоне спецоперации боец решил вновь вернуться, потому что, по словам Николая, «Родина зовет. Был там водителем полгода. Полтора месяца назад вернулся, теперь хочу пойти обратно. Чувствую, что я там нужен».

Поступок Николая является ярким примером проявления патриотизма. Его желание вернуться в зону боевых действий подчеркивает значимость военной службы в целях защиты Родины.