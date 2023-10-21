По своим тактико-техническим характеристикам американские ракеты ATACMS похожи на боезаряды советских ОТРК «Точка-У». Именно поэтому такие зенитно-ракетные комплексы, как С-300В, «Бук-М2», «Тор-М-3», «Панцирь» и С-400 «Триумф» быстро обучатся перехватывать их в автоматическом режиме, уверен эксперт Юрий Кнутов.

Директор музея ПВО объяснил, что российские комплексы сбили 90 процентов всех «Точек-У», ранее используемых украинскими ВС. Поэтому с ATACMS они также справятся без особого труда.

Ранее Кнутов заявлял, что по дальности, точности и скорости полета при заходе на цель ATACMS уступают российским «Искандерам». Последние еще и маневрируют в полете, что затрудняет их перехват, а американские боезаряды летят по баллистической траектории.