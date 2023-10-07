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Директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова сообщила, что Примадонна не делилась с нею своими планами по выезду из Израиля.

Она заявила, что никакой информации по этому поводу у нее нет.

Напомним, что после начала специальной военной операции Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (признан физлицом, исполняющим функции иностранного агента в России) уехала в Израиль. Там она находится до сих пор.

Как известно, рано утром 7 октября диверсанты ХАМАС прорвались на территорию Израиля и установили контроль над несколькими населенными пунктами. Этому предшествовала массированная ракетная атака. Тель-Авив объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи».

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