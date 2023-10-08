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Российский певец Дима Билан рассказал, как ему непросто было после истории выступления в нетрезвом состоянии на концерте в Самаре. О своих переживаниях исполнитель рассказал в подкасте Эльдара Джарахова, выходящего на платформе You Tube.

«Я долгое время отмывался от этой истории. Это не значит, что я постоянно пьяный, но эта история случилась», – рассказал артист. По его словам, такое произошло с ним впервые, однако люди принялись его осуждать, ведь «у нас любят разматывать подобные вещи».

Билан отметил, что он принес свои извинения поклонникам. А Джахаров подчеркнул, что это был смелый и удачный шаг. Билан добавил, что извинение перед слушателями было необычным, так как ранее артисты не извинялись за свое поведение.

Певец рассказал, что раньше люди считали артистов чем-то недосягаемым, поэтому его заявление было шоком для аудитории. «Я тоже человек. И как человек, я прилетел из Самары, протрезвел и посмотрел на весь этот ужас…», – отметил Дима Билан. Он также подчеркнул, что ему было невероятно сложно это сделать, но он решился на этот поступок.

«Решиться на это было сложно, но зато потом какой фитбэк случился. Спасибо!» — зарезюмировал артист.

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