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Дима Билан рассказал в интервью блогеру Эльдару Джарахову о «яркой истории», от которой ему пришлось очень долго отмываться. Речь шла о концерте в Самаре в 2019 году, на котором певец вышел на сцену в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«История была настолько яркой, а люди у нас любят разматывать подобные вещи», – рассказал Билан.

Он также отметил, что принес поклонникам свои извинения и попытался сделать все, чтобы изменить мнение людей о «вечной правоте» и недосягаемости знаменитостей.

По словам Билана, он сам был шокирован из-за своего поведения, когда вернулся домой и увидел «весь этот ужас» на концерте. Просить прощения за свой проступок было довольно сложно, но зато, отметил исполнитель, он получил хорошую обратную связь.

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