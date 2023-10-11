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Певец Дима Билан в своем телеграм-канале написал о переносе концертов в нескольких городах России. Он объяснил это госпитализацией в Москве с острым бронхитом.

По словам 41-летнего певца, пульмонолог настоятельно порекомендовал ему избегать в ближайшее время перелетов и переездов, чтобы не нанести еще больший вред своему здоровью.

Билан пообещал позже сообщить, когда будут концерты в Перми, Тюмени, Челябинске и Екатеринбурге. Также он отметил, что в остальных городах выступления не переносятся – ближайшее из них пройдет в Омске 30 октября. После этого исполнитель посетит Новосибирск, Томск, Ташкент, Астану и Алматы.

«Переезды и перелеты – могут сильно усугубить ситуацию. Поэтому, чтобы не рисковать – я вынужден остаться в Москве и в спокойной обстановке идти на поправку», – объяснил Дима Билан перенос концертов.

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