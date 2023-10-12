РИА Новости со ссылкой на турецкое издание DikGAZETE сообщает, что в руки членов группировки ХАМАС попало американское оружие, которое было передано на Украину. В публикации говорится, что оружие, поставляемое США киевским властям, попало на территорию Палестины к членам военно-политической группировки ХАМАС. Причем, по словам авторов материала, эту информацию подтвердили некоторые американские конгрессмены и сам ХАМАС.

Еще в минувшем году Шон О’Донел, и.о. генинспектора Пентагона, выражал обеспокоенность в отношение переданного на Украину оружия из США, так как оно может распространиться за территорию страны.

Издание DikGAZETE отмечает, что командиры ВСУ активно продают полученное от Запада оружие на черном рынке. По словам автора материала, Россия неоднократно предупреждала о развитии подобного сценария. Даже в Киеве заявили, что ХАМАС имеет в своем распоряжении оружие из Украины, однако и в этот раз украинское правительство обвинило во всем Россию. В материале также говорится, что ХАМАС мог получить американские ракеты Stinger, поставляемые США на Украину.