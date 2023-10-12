Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

РИА Новости со ссылкой на турецкое издание DikGAZETE сообщает, что в руки членов группировки ХАМАС попало американское оружие, которое было передано на Украину. В публикации говорится, что оружие, поставляемое США киевским властям, попало на территорию Палестины к членам военно-политической группировки ХАМАС.  Причем, по словам авторов материала, эту информацию подтвердили некоторые американские конгрессмены и сам ХАМАС.

Еще в минувшем году Шон О’Донел, и.о. генинспектора Пентагона, выражал обеспокоенность в отношение переданного на Украину оружия из США, так как оно может распространиться за территорию страны.

Издание DikGAZETE отмечает, что командиры ВСУ активно продают полученное от Запада оружие на черном рынке. По словам автора материала, Россия неоднократно предупреждала о развитии подобного сценария. Даже в Киеве заявили, что ХАМАС имеет в своем распоряжении оружие из Украины, однако и в этот раз украинское правительство обвинило во всем Россию. В материале также говорится, что ХАМАС мог получить американские ракеты Stinger, поставляемые США на Украину.

Вам может понравиться

Дочь загадочно ушедшей из жизни артистки Екатерины Голубевой повторила ее судьбу через 10 лет

В 2011 году при невыясненных обстоятельствах умерла актриса Екатерина Голубева, которая пыталась реализовать себя в России, но не сумела этого сделать. Спустя 10 лет ее дочь повторила судьбу матери, скончавшись

Актер Михайлов рассказал, почему Таисия Повалий так долго молчала о своей позиции

Российский актер Александр Михайлов пояснил, почему певица Таисия Повалий долго не высказывала свою позицию относительно проводимой Россией спецоперации на Украине, в то время как другие звезды активно высказывались о политических

Фатальная ошибка израильского ВПК. Танки Merkava лишились статуса лучших в мире

Уже в первые часы вторжения в Израиль боевиков ХАМАС погибло 90 резервистов, направленных в южные районы страны. Также радикалы уничтожили и захватили несколько десятков бронетехники. Это и бронетранспортеры M113, Namer,