Врач-диетолог Алексей Березников рассказал, что многие люди стараются быстро похудеть перед предстоящими праздничными событиями, чтобы хорошо выглядеть. Он даже упомянул такую популярную практику, как похудение к Новому году.

Однако, по словам специалиста, быстрое похудение очень вредно для организма. Утрата веса быстрыми темпами может быть чревата проблемами с обменом веществ. Врач-диетолог подчеркнул, что подобные эксперименты со своим весом являются достаточно опасными для здоровья.

Березников отметил, что люди, имеющие лишний вес, должны избавляться от ненужных килограммов очень плавно – до одного килограмма в месяц. В таком случае, вес не станет возвращаться, так как механизмы обмена веществ не пострадают.

Но в попытке быстрого похудения люди часто нарушают свой обмен веществ. Поэтому после потери лишних килограммов, вес вернется вновь, причем с тенденцией к еще большему увеличению. Поэтому такие действия лишь загонят организм в метаболическую ловушку, считает диетолог.