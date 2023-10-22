Обозреватель немецкого издания Die Welt Стефани Больцен опубликовала материал, в котором отметила особое отношение президента США Джо Байдена к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. По словам журналиста, это было особенно заметно на минувшем саммите ЕС-США. Больцен подчеркнула, что главу Европейского совета Шарля Мишеля американский лидер так не чествовал своим вниманием.

Стефани Больцен в своем материале пишет, что президент США и глава Еврокомиссии обращаются друг к другу не иначе, как «Урсула» и «дорогой Джо». Обозреватель подчеркивает, что такие тесные отношения между ними очень настораживают. Кроме того, Байден общался с Шарлем Мишелем только в Овальном кабинете, когда с фон дер Ляйен он прогулялся в Розовом саду Белого дома. Отмечается, что Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель прибыли в Белый дом в разное время.

Ранее высокопоставленные лица Евросоюза обвинили фон дер Ляйен в превышении полномочий. Согласно их заявлению, глава ЕК нередко выходит за рамки своей должности, не учитывая мнение стран-участниц союза, а следуя мнению лишь небольшой группы советников.