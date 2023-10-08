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На месте проведения музыкального фестиваля Nature Party найдено несколько десятков тел погибших туристов, рассказал тг-канал Mash.

В настоящий момент правоохранители проводят идентификацию жертв нападения радикалов ХАМАС. Имеется информация о следах жестоких пыток на многих трупах.

Уже опознан футболист Лиор Асулин из Марокко, который играет в местной премьер-лиге. Он приехал специально для участия в фестивале, но погиб в результате атаки боевиков.

Также ранее радикалы опубликовали в Сети видеозаписи с похищенными на месте проведения фестивале девушками. Некоторые из них не подают признаков жизни, но определить, мертвы они или нет, пока не представляется возможным.

Уже имеется информация о 600 погибших и двух тысячах раненых в Израиле. Кроме того, в заложниках у радикалов находятся генералы Армии обороны, взятые в плен на КПП «Эрез» и в приграничных районах страны.

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