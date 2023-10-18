Украинские десантники 82-й ДШБ связались на частоте «Волга» с российским военными и попытались уговорить их прекратить штурм Авдеевки.

Частота 149.200 «Волга» была создана специальной для украинских военных, которые хотят сдаться в плен. Но на этот раз десантники обратились на ней с просьбой не брать город.

«Парни, нас взорвут всех и все семьи вырежут. Если вы нам ее не отдадите, мы ее уже точно не отобьем. Просто подохнем в окопах», – заявил в эфире украинский военнослужащий.

После этих слов в эфире стали появляться помехи. Скорее всего, кто-то перехватил передачу.

Военные ВС РФ из дальнейшей беседы узнали, что в ближайшее время Киев намерен перебрасывать в Авдеевку дополнительные силы, чтобы все же удержать город под своим контролем.

В настоящий момент российские ВС продолжают бои под Авдеевкой. Они продвинулись вперед сразу по нескольким ключевым направлениям, а также установили контроль над одной из господствующих высот.