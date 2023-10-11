Активное выпадение волос обычно происходит при наличии каких-либо заболеваний организма. В том числе, и онкологических, рассказала дерматолог Александра Филева.

Она пояснила, что в ходе лечения рака волосы выпадают не от самой болезни, а от препаратов, применяемых в ее лечении. Когда курс химиотерапии заканчивается, прекращается и облысение.

Кроме того, волосы могут выпадать из-за сильного психологического стресса. Еще одна причина – это себорейный дерматит. Это заболевание провоцирует повышенное выделение подкожного сала, из-за чего возникают участки облысения. Также оно может привести к осложнениям с появлением большого количества перхоти, болевыми ощущениями и навязчивым зудом.

Другими причинами, не связанными с болезнями. Специалисты назвала диеты, которые выделяются жесткими ограничениями на калории, лишающими волосы необходимых питательных веществ, злоупотребление химическими завивками и неправильный уход.