Очередное заседание Верховной рады Украины завершилось дракой, которую затеяли парламентарии Николай Тищенко и Алексей Гончаренко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Депутаты сперва устроили словесную перепалку, которая переросла в настоящий боксерский поединок. При этом разнимать их никто не торопился, остальные народные избранники обступили дерущихся и снимали их на видео.

Кроме того, депутаты на фоне траура в Харьковской области весело шутили. После того, как Роксолана Пидласа попросила отпустить ее раньше домой, чтобы «повышать в стране рождаемость», спикер Стефанчук шутливо призвал проголосовать по этому вопросу. Это вызвало волну смеха и новых шуток, кто-то даже предложил начать повышать рождаемость прямо в сессионном зале.

«Не сейчас, не сейчас», – заявил Руслан Стефанчук смеясь.

В Харьковской области 5 октября объявлен траур. Киевский режим заявляет, что удар ВС РФ по селу Гроза привел к гибели полусотни человек. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что российская армия наносит удары исключительно по объектам военной инфраструктуры.