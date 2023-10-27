Депутат Госдумы Юрий Швыткин одобрительно отозвался о создании в составе ОБТФ «Каскад» батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного из бывших украинских военных.

В беседе с «Лентой.ру» отметил, что у этих бойцов должна быть мощная мотивация, так как они сами испытали на себе всю пагубность киевского режима. Также они хорошо понимают, что мира на Украине можно достичь только одним способом – обеспечить России максимально выгодные позиции для урегулирования конфликта.

«На мой взгляд, эти военнослужащие будут выполнять задачи соответствующим образом. Насколько это будет эффективно, пока не могу сказать, но надеюсь, что это будет поддержкой для наших военных. Сейчас это крайне необходимо. Надеюсь, что у них мотивация должная, а не видимая, и она поможет прозревшим украинцам помогать России освобождать территории, где проживают их родные и близкие», – заявил зампред комитета Госдумы по обороне.

Он также отметил, что российские военные не станут притеснять украинских бойцов. Только так они смогут плечом к плечу выполнять самые сложные боевые задачи.