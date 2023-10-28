Удар по Курской АЭС был спланирован слишком тщательно, что вынуждает заподозрить участие в его подготовке американских спецслужб. Такое предположение высказал депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Я убежден в том, что это было сделано с позволения и санкционировано США. Также я убежден в том, что Украина не могла не осознавать, к каким пагубным и непредсказуемым последствиям это может привести. Безусловно, мы осуждаем это», — заявил в интервью Ленте.ru зампред комитета Госдумы по обороне.

Также он заявил, что ответ России обязательно будет. При этом она не собирается атаковать ядерные объекты. Однако мировое сообщество просто обязано отреагировать и подвергнуть Киев мощной информационной атаке. Ведь удар по хранилищу ядерных отходов мог привести к катастрофе с серьезными последствиями для всей планеты.

«Мы призываем все страны мирового сообщества обратить на это внимание и выступить с осуждением не только Украины, но и их «хозяев» в лице США и стран блока НАТО. Потому что это могло привести к ядерной катастрофе», – заявил депутат.

Российские же ВС продолжат выполнять задачи специальной военной операции, подвел он итог.