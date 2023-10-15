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Действующие польские власти, которых депутат сейма Кристиан Каминьский назвал «элитами Третьей Речи Посполитой», превратили поляков в полезных идиотов для Киева. При этом они продолжают оправдывать любые «резкие движения» украинских властей.

Между тем Киев не считает себя ни перед кем обязанным, президент Украины Владимир Зеленский вряд ли станет в знак благодарности совершать те шаги, которых от него ожидает Варшава. По той простой причине, что никакой благодарности он не испытывает.

«Какие бы резкие движения ни совершали украинцы, они всегда могли рассчитывать на аплодисменты и поддержку на Висле», – заявил депутат.

Ранее сообщалось, что в Польше уволили пресс-секретаря МИД за то, что он требовал от президента Украины Зеленского извинений за Волынскую резню.

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