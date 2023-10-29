Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко высказала возмущение выступлениями шоумена Максима Галкина (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России), на которых он исполняет песни Виктора Цоя и Юрия Шатунова.

Депутат рассказала «Аргументам и фактам», что Галкин пользовался большой популярностью в России, однако на Западе он лишь очередной артист, мечтающий пролезть в звезды. Именно поэтому он пускается на разного рода авантюры, чтобы привлечь к себе внимание.

«Галкин никому уже не интересен, поэтому на все руки от скуки, уже и не знает, как привлечь внимание публики к себе», — заявила заслуженная артистка РФ.

Она призвала россиян просто забыть и не вспоминать о шоумене, который «выпрыгивает из трусов», чтобы хоть кто-то его заметил.