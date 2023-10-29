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Советская и российская актриса кино, депутат Госдумы Елена Драпеко, заслужившая любовь зрителей исполнением ролей в таких картинах, как «А зори здесь тихие…», «Одиноким предоставляется общежитие» и «Безотцовщина», прокомментировала поведение убежавшего из России Максима Галкина (признан Минюстом России иностранным агентом) в интервью корреспонденту «АиФ».

«С отъездом этой гадости Россия сбросила с себя, как чешую, всё, что накопилось за 30 лет после перестройки. … Галкин никому уже не интересен, поэтому на все руки от скуки, уже и не знает, как привлечь внимание публики к себе. … Уже никто и не помнит, какой он был артист. Это у нас в стране у Галкина были поклонники, программы на телевидении. А кому он нужен в Европе? Там своих миллион артистов. Вот и выпрыгивает из трусов. А вообще давно пора уже забыть его. Галкин – предатель, он не достоин обсуждения», – заявила первый зам председателя комитета Госдумы по культуре Драпеко.

По словам депутата, необходимо разговаривать о тех артистах, которые поддерживают российских военнослужащих в зоне боевых действий своим творчеством. «Я езжу по Донбассу – там постоянно выступает Олег Чернов из “Морских дьяволов”. Со своей гитарой, за свои деньги ездит, поддерживает наших бойцов. Анечка Артамонова чудесная совершенно, актриса театра Калягина “Et Cetera”. Многодетная мама, красавица с огромными глазами поет под гитару, ездит по горячим точкам. Вот про этих людей надо говорить в уважаемой прессе, а не про всякую мерзость», – резюмировала Драпеко.

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