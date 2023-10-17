Что-то стало не хватать…

Процессы в экономике идут небыстро: отголоски тех или иных событий «докатываются» через месяцы. А если они совпадают с какими-то внешними явлениями, мы чувствуем их на своем кошельке особенно остро.

Этой осенью многие жители России (не только граждане, но и трудовые мигранты) ощутили заметное снижение своей покупательской способности. Говоря простым языком, работают люди столько же, получают так же, а порой и больше, но позволить себе могут меньше.

Денег стало не хватать на то, что еще пару месяцев назад было легко купить, не экономя. Речь идет не о дорогих покупках, а именно о товарах повседневного спроса. Так что появилась проблема, которая требует решения. Кто-то планирует сменить работу, кто-то берет вторую, есть и те, кто намерены затянуть пояс потуже.

Однако прямо сейчас многим была бы кстати сравнительно небольшая сумма, которая позволит протянуть до зарплаты. И таким подспорьем способны стать займы.

Деньги в долг на карту гражданам СНГ

Есть мобильное приложение KoronaPay. Обычно его используют для отправки и получения денежных переводов. И не все пока знают, что в нем же можно получить займ. Особенно удобно в этом предложении то, что и подача заявки, и ее рассмотрение, и оформление договора, и получение средств происходят онлайн. То есть, у заемщика есть реальная возможность стать обладателем относительно небольшой суммы денег в долг, буквально не выходя из дома или не отрываясь от работы.

Это очень ценно для трудовых мигрантов, которые работают с раннего утра до поздней ночи и просто не имеют времени для походов в банки или МФО. Оценят это и заемщики с российским гражданством, которые тоже ценят свое время и предпочитают цифровые финансовые технологии.

Но и это не все плюсы предложения. Услуга предполагает погашение займа без комиссии. Если заемщик сможет вернуть одолженную сумму в срок до 7 дней с момента заключения договора, ему не придется платить проценты по микрокредиту.

Так выглядит одно из самых привлекательных предложений на рынке в сегменте срочного получения денег.

Портрет заемщика

Кто может претендовать на займ онлайн? Услуга предоставляется лицам в возрасте от 18 до 75 лет включительно. Заявитель должен предъявить документ, подтверждающий его личность и право проживания в России.

Подача заявки обходится без справок о доходе, кредитная история клиента также не играет ключевой роли. Однако заполнить опросник нужно полно, честно, предоставить всю информацию, чтобы с большей вероятностью получить одобрение.

Бывает так, что при оформлении займа через интернет потенциальный клиент допускает ошибки и из-за этого получает отказ. Это безусловно неприятно, но это не значит, что шансов нет совсем. Нужно еще раз пересмотреть заявку, выяснить, где была допущена оплошность, заполнить все правильно и обратиться вновь. Высока вероятность, что в этот раз одобрение будет предоставлено, и деньги перечислены на карту.