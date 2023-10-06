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В московском ресторане The Toy состоялась премьера дебютного фильма режиссера Дарьи Мороз под названием «Секс. До и после». На мероприятии присутствовали известные гости, среди которых были Яна Кошкина, Егор Верещагин, Анна Снаткина и Григорий Калинин.

Для этого важного момента Дарья Мороз выбрала строгий черный костюм, который дополнила необычной сумкой в форме медведя, украшенной множеством страз. Ее режиссерский дебют связан с проектом, в котором рассматриваются отношения между парами, исследуя их динамику до и после интимных отношений. В фильме рассказывается о периодах до и после секса в отношениях каждой пары.

«На самом деле, в центре сюжета не столько тема секса, сколько отношений. В результате получились очень человеческие, ироничные и озорные истории», – подчеркнула Мороз.

Режиссер также поделилась, что ее отцом является известный режиссер Юрий Мороз, который одобрительно оценил работу своей дочери и стал для нее вдохновением.

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