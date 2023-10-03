Как сообщает Телеграм-канал Mash, популярного российского блогера Даню Милохина официально призвали на службу в армию. По адресу его места жительства в Российской Федерации была направлена повестка. Отец Милохина отказался брать повестку. Он аргументировал свой отказ тем, что его сын на данный момент находится за границей.

Напомним, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина потребовала призвать Милохина в армию. По ее словам, блогер достиг призывного возраста, и нет никаких официальных причин, чтобы Милохину была дана отсрочка от воинской службы.

Ранее сообщалось, что в военкомате Анапы Даню Милохина объявили в официальный розыск. Несмотря на то, что Милохин имеет московскую регистрацию, он не находится на воинском учете в столице.

Некоторое время назад Даня Милохин прилетал в Москву из Дубая. Однако спустя три дня блогер вновь покинул территорию России из-за страха призыва на военную службу.