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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о вступлении конфликта в последнюю и решающую фазу верно только в том случае, если политик имел в виду поражение ВСУ, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

В интервью изданию «Известия» он напомнил, что Зеленский много чего обещал ранее. Это и «успешное контрнаступление» с выходом на Крымский полуостров, и захват Артемовска, а с ним еще двух городов. Впрочем, позже Зеленский заявил, что Артемовск можно и не захватывать. В любом случае все эти планы должны быть реализованы в ближайшее время, чтобы конфликт был завершен в пользу Киева. Но у него нет ни единого шанса это сделать.

«Судя по тому, что сейчас происходит, наши ребята пробуют оборону Украины, для того чтобы потом пойти в наступление, есть успехи», — отметил Дандыкин.

Также он добавил, что если Зеленский имел в виду поражение украинской армии, то конфликт действительно перешел в последнюю стадию.

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