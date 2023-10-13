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Абсолютно голый незнакомец пробрался в чужой дом в США поздно ночью и обокрал его спящих хозяев. «Подвиги» незнакомца зафиксировали камеры видеонаблюдения. Об этом в своем материале сообщает издание Daily Star.

Неизвестный 27-летний мужчина проник в дом Линна Коллиера, проживающего в городе Дрейпер в штате Юта, ночью и обокрал его. На записи камеры видеонаблюдения можно увидеть, как голый незнакомец подходит к парадной двери, осматриваясь по сторонам, а затем направляется в сторону гаража.

Пробравшись внутрь дома, незнакомец первым делом отправился на кухню, где он утолил голод кексами. Затем он поднялся на второй этаж, где Коллиер мирно спал со своей супругой в спальне. В общей сложности незнакомец провел в доме около получаса. За это время он успел надеть одежду хозяина дома, украсть кошелек, чековую книжку и ключи от машины Коллиера. Управившись со своими делами, незнакомец спокойно покинул дом.

Полиция задержала ночного грабителя. Оказалось, что это его не первое ограбление в данном районе. В результате 27-летний мужчина был осужден за кражу и развратные действия.

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