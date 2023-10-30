Заболевания десен могут привести к серьезным проблемам со здоровьем сердца и сосудов. Об этом в своем материале со ссылкой на исследование ученых из Университета Цинциннати сообщает Daily Mail.

Наиболее распространенной причиной возникновения воспалительного заболевания десен гингивита является особые виды бактерий. Заболевание десен сопровождается ощущением болезненности, отечностью и кровоточивостью.

По словам ученых, бактериальная инфекция ротовой полости при гингивите может распространятся по кровеносной системе человека по всему телу, вызывая серьезные осложнения со здоровьем. Бактерии в ротовой полости могут стать причиной возникновения аритмии, сердечной недостаточности или даже инфаркта миокарда.

Ученые разработали специальное устройство, способное выявлять присутствие опасных бактерий в ротовой полости человека за считаные минуты. По мнению разработчиков, новое устройство может помочь в профилактике развития сердечных заболеваний.