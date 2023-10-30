Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Заболевания десен могут привести к серьезным проблемам со здоровьем сердца и сосудов. Об этом в своем материале со ссылкой на исследование ученых из Университета Цинциннати сообщает Daily Mail.

Наиболее распространенной причиной возникновения воспалительного заболевания десен гингивита является особые виды бактерий. Заболевание десен сопровождается ощущением болезненности, отечностью и кровоточивостью.

По словам ученых, бактериальная инфекция ротовой полости при гингивите может распространятся по кровеносной системе человека по всему телу, вызывая серьезные осложнения со здоровьем. Бактерии в ротовой полости могут стать причиной возникновения аритмии, сердечной недостаточности или даже инфаркта миокарда.

Ученые разработали специальное устройство, способное выявлять присутствие опасных бактерий в ротовой полости человека за считаные минуты. По мнению разработчиков, новое устройство может помочь в профилактике развития сердечных заболеваний.

Вам может понравиться

UCLM: употребление вина снижает риск некоторых видов рака

Группа исследователей из Университета Кастилии-Ла Манчи в Испании провела исследование, которое показало, что умеренное употребление вина может быть связано с потенциальным снижением риска развития некоторых видов рака. Для этого исследования

Daily Mail: тест из 38 вопросов способен определить продолжительность жизни

Доктор Пол Сэвидж, глава американской клиники, специализирующейся на продлении жизни, разработал 38-вопросный тест, который позволяет предсказать ожидаемую продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Daily Mail. Для оценки потенциальной продолжительности жизни

Исследование датских ученых развеяло миф о вреде употребления кофе и чая с сахаром

Группа исследователей из Дании провела масштабный эксперимент длительностью в 32 года, в котором приняло участие 2932 человека. В ходе исследования ученым удалось полностью развеять миф о вреде для здоровья регулярного