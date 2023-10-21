По результатам исследований, проведенных учеными, выяснилось, что Руки, левый приток африканской реки Конго, является самой темной рекой в мире, как сообщает Daily Mail.

Темная окраска воды в Руки объясняется высоким содержанием растворенных органических веществ в этой реке. Вода в ней значительно темнее, чем в большинстве других водоемов. Даже опустив руку в воду и наклонившись к поверхности, человек не увидит ее.

Согласно объяснениям экспертов, растворенные вещества, богатые углеводородами, попадают в реку в результате дождей. Сезон дождей в этой местности длится всего несколько дней, но во время его продолжительности потоки воды расширяются и затапливают окружающий лес, из которого в реку поступают органические вещества.

Следует отметить, что водосборный бассейн Руки имеет внушительные размеры, превышающие площадь Швейцарии в четыре раза.