Доктор Пол Сэвидж, глава американской клиники, специализирующейся на продлении жизни, разработал 38-вопросный тест, который позволяет предсказать ожидаемую продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Daily Mail.

Для оценки потенциальной продолжительности жизни с помощью этого теста пользователю необходимо предоставить информацию о своем возрасте, весе и росте. Затем следует ответить на ряд вопросов, касающихся уровня физической активности, частоты тренировок, привычек, социальной активности и семейной медицинской истории.

Некоторые вопросы направлены на анализ пищевых привычек человека, включая вопросы о потреблении овощей и фруктов, практике поста или голодания, а также о количестве употребляемого оливкового масла. Также пользователей просят поделиться данными о продолжительности и качестве сна, уровне стресса и усталости.

Итоговый результат, предоставляемый по завершении теста, выражается в годах и представляет собой всего лишь приблизительную оценку. Тем не менее, если предполагаемая продолжительность жизни оказывается ниже среднего значения, это может послужить стимулом уделить особое внимание собственному здоровью.