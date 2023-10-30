Проанализировав 50 самых популярных образов котов в кинематографе с большим количеством экранного времени, специалисты из компании Evoluted пришли к выводу, что современная поп-культура сформировала негативное восприятие этих животных в массах. Результаты исследования были опубликованы в материале Daily Mail.

Оказалось, что более 60% персонажей-котов в современном кинематографе достались роли «злодеев». При этом, такие породы кошек, как сиамская и персидская воспринимаются в наиболее негативных образах. Также для формирования образа «суровых злодеев и нарушителей спокойствия» кошек чаще всего изображали с черным или серым окрасом шерсти.