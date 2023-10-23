Старшая медсестра Британского фонда сердца Синди Джодар назвала неочевидные признаки, свидетельствующие о сердечных заболеваниях. Об этом она рассказала в материале британской газеты Daily Mail.

По ее словам, хроническая усталость, одышка, потливость, тошнота и боли в спине или челюсти могут сигнализировать о проблемах с сердцем. В частности, нельзя игнорировать постоянное ощущение тошноты и одышки. Также серьезным сигналом о возможном наличии сердечного заболевания является обморок, которые был пережит без стрессового состояния.

В случае обнаружения подобных симптомов Джодар рекомендует немедленно записаться на обследование к кардиологу. Излишняя потливость, возникающая без физических нагрузок, должна насторожить человека. О сбоях в работе сердца также могут свидетельствовать приливы жара, дискомфорт в шее, животе или спине.

Старшая медсестра добавила, что даже незначительная боль в области грудной клетки также является поводом не откладывать визит к варчу-кардиологу.