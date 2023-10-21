Освобожденные из плена две гражданки Соединенных Штатов Америки находятся в безопасности, получают всю необходимую помощь и чувствуют себя хорошо. Об этом в интервью для Daily Mail рассказал отец 17-летней американки, освобожденной из плена, Ури Раанан.

Две гражданки США провели в плену у боевиков палестинского движения ХАМАС в общей сложности 13 дней. При этом 17-летняя Натали Шошана Раанан и ее 59-летняя мать Джудит Тай Раанан были освобождены из плена без видимых телесных повреждений.

Отец Натали рассказал журналистам, что боевики палестинского движения ХАМАС относились к его дочери в плену очень хорошо. По ее словам, у нее все хорошо, и она рада, что наконец-то освобождена. При этом ее брат по имени Бен отметил, что его родная сестра все еще выглядит «как настоящая супермодель», несмотря на тот факт, что ей пришлось пережить похищение и плен.

Напомним, что 20 октября боевики бригады «Аль-Кассам», представляющие военное крыло палестинского движения ХАМАС, отпустили на свободу двух американок при посредничестве Катара.