Западные союзники внезапно обрушили на Украину целую серию ударов, что значительно повысило риски для нее в конфликте с Россией, заявил обозреватель американского телеканала CNN Стивен Коллинсон.

Он напомнил, что под давлением республиканцев президент США Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете без 6 миллиардов помощи Киеву. Кроме того, на выборах в парламент Словакии победу одержала партия Smer, лидер которой Роберт Фицо уже заявил о скором прекращении военной помощи Украине.

Не стоит забывать и о конфликте между Киевом и Варшавой, который также стал ощутимым ударом по украинскому режиму. Сейчас военная помощь, без которой украинская армия мгновенно прекратит существование, зависит от выборов и в ряде других европейских стран, поэтому риски для Украины существенно возрастают.