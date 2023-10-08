Священники Центрального военного округа доставили Чудотворную икону Казанской Божией Матери в один из тыловых районов зоны спецоперации. Российские бойцы, проходящие военную подготовку на полигоне, получили возможность помолиться и преклониться перед чудотворным образом.

В военно-полевом храме и на полигоне был организован молебен. Каждый из военнослужащих смог приложиться к святыне. По словам дьякона Максима Погоры, для всех военнослужащих это событие стало настоящим праздником. «В наш полевой храм привезли чудотворную Казанскую икону Божией Матери. Для укрепления верующих, для укрепления нашего воинства это очень нужно, чтобы Пресвятая Богородица покрыла нас своим омофором», – отметил священнослужитель.

Во время молебна всех военных священнослужители окропили святой водой. Также бойцам раздали нательные крестики, молитвословы и освященные шевроны, на которых были изображены небесные покровители русского воинства.