Что означает газлайтинг и почему современное использование этого термина сильно упрощено

По версии энциклопедического издания «Мерриам-Вебстер», газлайтинг стал словом года в 2022 году – и, как и в случае многих других «терапевтических терминов», этот термин заполонил соцсети. Это вполне реальная и опасная модель поведения, пишет ABC News, однако пользователи соцсетей не всегда отображают ее правильно.

«Когда что-то захватывает воображение публики, то это шанс просветить сообщество в этом», – заявила Серина Макдафф, и.о. гендиректора в австралийском проекте Respect Victoria, посвященном защите женщины от насилия в семье.

По словам Макдафф, многие люди начинают осознавать, что такое газлайтинг, и это дает возможность предотвратить его.

«Мы хотим, чтобы разговор был достаточно глубоким, чтобы люди понимали, что это значит и замечали предупреждающие знаки».

Что такое «газлайтинг» на самом деле

Согласно словарю «Мерриам-Вебстера», определение газлайтинга следующее:

«Психологическое манипулирование человеком, обычно в течение длительного периода времени, заставляющее жертву подвергать сомнению обоснованность своих собственных мыслей, восприятия реальности или воспоминаний и обычно приводит к замешательству, потере уверенности и самоуважения, неуверенности в своих эмоциональной или психологической стабильности и зависимости от преступника».

Этот термин появился в честь названия пьесы 1930-х «Газовый свет» (англ. «Gaslight»), в которой рассказывается история мужа, пытающегося убедить свою жену в ее сумасшествии. В 1940-х было две экранизации этой пьесы (на изображении выше – кадр из фильма «Газовый свет» 1944 года с Шарлем Буайе и Ингрид Бегрман).

Хотя этому термину уже почти столетие, а характеризуемое им поведение имеет еще более древнюю историю, именно в последнее время к газлайтингу наблюдается всплеск интереса, возможно, благодаря более широкому вниманию общества к насилию в отношении женщин.

Катриона Дэвис-Маккейб, президент «Австралийского психологического общества», отметила, что газлайтинг может происходить в любых отношениях и ситуациях, когда один человек хочет получить власть над другим.

«Это могут быть интимные отношения, дружба, профессиональные [отношения] с начальником или коллегой, даже отношения между родителями и детьми», – считает она.

Другие примеры включают медицинский газлайтинг, когда врач несправедливо игнорирует опасения пациента или ошибочно называет их психологическими.

Однако чаще всего газлайтинг происходит в контексте насилия со стороны интимного партнера как преднамеренной стратегии получения контроля над жертвой, подчеркивает Серина Макдафф.

По ее словам, абьюзеры часто используют «тактику откровенного отрицания», например, отрицание того, что что-то вообще произошло, часто объясняя это «ответом на какое-то ненадлежащее поведение».

Как изменилось использование термина «газлайтинг»

Профессор лингвистики Кейт Берридж (Университет Монаша, Мельбурн), отмечает, что значение газлайтинга изменилось с тех пор, как этот термин вошел в повседневный разговорный язык.

«[Теперь это слово используется для описания] «акта введения кого-либо в заблуждение ради собственной выгоды» или, что еще более широко, применяется для определения чего-то бесчувственного, возможно, даже для разногласий», – заявляет она.

По мнению профессора Берридж, нередко значения таких слов размываются или даже упрощаются по мере того, как они становятся все более популярными. Другой пример, на который она указывает – это термин «тревога».

«Изначально этот термин использовался в психиатрии для обозначения «сильного чувства тревожности, страха», но теперь в более широком смысле – «любого рода чувство опасения или неуверенности», – поясняет она.

Серина Макдафф говорит, что, хотя распространенность термина «газлайтинг» означает, что в некоторых случаях к нему можно «относиться небрежно», важно, чтобы люди больше узнавали о формах насилия, которые можно предотвратить.

«Часть пути – понять, что это значит, и рассказать людям о предупреждающих знаках».

Каковы признаки газлайтинга

Вычислить абьюзера зачастую бывает трудно, особенно если жертвой являетесь вы сами.

«Люди, которые используют газлайтинг как форму насилия и контроля, действительно искусны в том, чтобы заниматься этим с течением времени», – отмечает Макдафф.

Человек, использующий газлайтинг, может сильно отличаться от других людей в своей жизни, как это часто бывает с мужчинами, применяющими насилие в отношении женщин.

«Их часто обожают в более широком сообществе», – обращает внимание Серина Макдафф.

Она советует обращать внимание на общие фразы, такие как «ты слишком остро реагируешь» и «ты сумасшедший», в качестве предупреждающих знаков.

«Если вы чувствуете неуверенность и растерянность, либо сомневаетесь в себе, это и есть настоящий тревожный сигнал. [Спросите себя], почему кто-то, кто должен меня любить и кому я доверяю, заставляет меня так себя чувствовать?»

Если вы подозреваете, что кто-то из ваших знакомых стал жертвой газлайтинга, Катриона Дэвис-Маккейб рекомендует поговорить с этим человеком о том, свидетелем чего вы являетесь, и сообщить ему, что вы обеспокоены и хотите помочь.

Она рекомендует составить план обеспечения безопасности, включая меры, которые может сделать жертва абьюзера, чтобы защититься, если почувствует себя в опасности, и побудить ее обратиться за профессиональной помощью.

«Газлайтинг не является частью здоровых отношений. Воздействие на жертв может быть разрушительным», – подчеркивает Дэвис-Маккейб.