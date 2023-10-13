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Экс-главу правительства Израиля Нафтали Беннета взбесил вопрос о детях Палестины и мирных жителях, заданный в прямом эфире британского ТВ-канала Sky News. Он нервно высказался в том духе, что судьба врагов совершенно не интересует.

Беннет рассказал, что Израиль организовал жесткую блокаду сектора Газа, отрезал его от электроснабжения и водоснабжения, перекрыл поставки продуктов питания, топлива и медицинских препаратов. Ведущий программы поинтересовался, что будет с палестинскими детьми в инкубаторах в условиях полного отключения от ключевых систем жизнеобеспечения и получил весьма разраженный ответ.

«Вы сейчас всерьез задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях? Что с вами не так?», – вскричал бывший израильский премьер.

Он также заявил, что ракетных ударов по гражданскому населению Тель-Авив не наносит. Но снабжать противника электричеством и водой он не собирается.

«Если кто-то в мире хочет обеспечить их электричеством – пожалуйста», – цитирует Беннета РИА Новости.

Журналист призвал Беннета успокоиться и прекратить кричать. Это привело к небольшой словесной перепалке, после которой экс-премьер заявил ведущему, что ему должно быть стыдно после таких вопросов.

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