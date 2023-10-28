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«Сбитый летчик» Валерий Николаев, которого отечественные кинематографисты долгое время обходили стороной, появился на юбилейном вечере в МХТ имени Чехова. В свет его вывела бывшая супруга Ирина Апексимова, рассказала «Комсомольская правда».

Николаев примерно пять последних лет предпочитал сниматься в украинских сериалах «Клятва врача» и «Тайна Марии». Но в настоящий момент съемки там завершились и актер остался без работы.

Актер весьма сдержанно отвечал журналистам, а также поведал им о дальнейших творческих планах.

«В планах съемки документального фильма, который мы делаем на канале Соловьёв LIVE. Называется «Чтобы знали», это о героях СВО. Это важный проект о ребятах, которые в юном возрасте, до 30 лет, уже сделали столько, сколько я не сделал в свои 58. Фильм об их пути становления. Общаясь с ними, понимаешь, насколько они знают, чего хотят от жизни, ценят свой коллектив, подразделение, в котором служат. Теперь это для них семья», – рассказал актер.

Он добавил, что в этом фильме он выступит в качестве режиссера и актера.

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