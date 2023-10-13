Популярный голливудский актер Брюс Уиллис болен неизлечимым недугом – у него прогрессирующая деменция. Весной 2022 года семья артиста объявила о завершении его актерской карьеры. Как сообщил друг актера, режиссер Гленн Карон, в результате данного заболевания Брюс больше не может читать. Кроме того, 68-летний актер уже практически не говорит. По словам Карона, он навещает Брюса раз в месяц.

Кроме того Гленн Карон подчеркнул, что ранее Брюс Уиллис просто излучал жизнелюбие. Но болезнь изменила его до неузнаваемости. По его словам, очень тяжело видеть, как угасает дорогой человек.

Карон рассказал, как проходят их встречи. Сначала у него складывается впечатление, будто бы Брюс узнает, кто к нему пришел, но затем это ощущение пропадает, ведь актер молчит. «Все эти языковые навыки ему больше недоступны, и всё же он по-прежнему Брюс. Когда ты находишься с ним, то знаешь, что он Брюс. И ты благодарен за это. Но радость жизни уже исчезла», – рассказал режиссер журналистам издания New York Post.