Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Популярный голливудский актер Брюс Уиллис болен неизлечимым недугом – у него прогрессирующая деменция. Весной 2022 года семья артиста объявила о завершении его актерской карьеры. Как сообщил друг актера, режиссер Гленн Карон, в результате данного заболевания Брюс больше не может читать. Кроме того, 68-летний актер уже практически не говорит. По словам Карона, он навещает Брюса раз в месяц.

Кроме того Гленн Карон подчеркнул, что ранее Брюс Уиллис просто излучал жизнелюбие. Но болезнь изменила его до неузнаваемости. По его словам, очень тяжело видеть, как угасает дорогой человек.

Карон рассказал, как проходят их встречи. Сначала у него складывается впечатление, будто бы Брюс узнает, кто к нему пришел, но затем это ощущение пропадает, ведь актер молчит. «Все эти языковые навыки ему больше недоступны, и всё же он по-прежнему Брюс. Когда ты находишься с ним, то знаешь, что он Брюс. И ты благодарен за это. Но радость жизни уже исчезла», – рассказал режиссер журналистам издания New York Post.

Вам может понравиться

Эксперт Шурыгин назвал 5 признаков взлома мобильного телефона

Если смартфон внезапно стал слишком быстро разряжаться, есть риск, что его взломали. Также признаком этого может оказаться самопроизвольное отключение аппарата, не выдерживающего повышенной нагрузки, рассказал эксперт Михаил Шурыгин, возглавляющий компанию

Охлобыстин назвал Кристину Асмус хорошей актрисой

На творческой встрече в Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова актер и режиссер Иван Охлобыстин вспомнил своих коллег по сериалу «Интерны». О своем сериальном друге Вадиме Демчоге артист

Депутат Госдумы Хамзаев: Российские миллиардеры и знаменитости скоро вернутся на родину

Миллиардеры и звезды, которые с началом спецоперации уехали из страны, сейчас начнут активно возвращаться обратно. Они уже понимают, что совершенно никому не нужны за рубежом, уверен депутат Госдумы Султан Хамзаев.