Британский физик Мелвин Вопсон исследовал взаимосвязь открытого им физического закона с гипотезой, что наша Вселенная и все ее объекты представляют собой некую искусственную реальность, напоминающую компьютерную симуляцию. Об этом сообщается в издании AIP Advances.

В минувшем году Доктор Мелвин Вопсон представил правило, основанное на втором законе термодинамике. Согласно данному правилу, энтропия, которая измеряет хаос в изолированной системе, способна увеличиваться или оставаться неизменной со временем. Но в информационных системах энтропия может оставаться постоянной или уменьшаться.

Физик сформулировал второй закон инфодинамики. По его словам, данный метод, при котором удаляется вся избыточная информация, схож с процессом компьютерного удаления либо сжатия неиспользуемого кода с целью экономии места и оптимизации энергопотребления. Таким образом, есть предпосылки утверждать, что человечество живет в симуляции.