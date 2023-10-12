Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Британский физик Мелвин Вопсон исследовал взаимосвязь открытого им физического закона с гипотезой, что наша Вселенная и все ее объекты представляют собой некую искусственную реальность, напоминающую компьютерную симуляцию. Об этом сообщается в издании AIP Advances.

В минувшем году Доктор Мелвин Вопсон представил правило, основанное на втором законе термодинамике. Согласно данному правилу, энтропия, которая измеряет хаос в изолированной системе, способна увеличиваться или оставаться неизменной со временем. Но в информационных системах энтропия может оставаться постоянной или уменьшаться.

Физик сформулировал второй закон инфодинамики. По его словам, данный метод, при котором удаляется вся избыточная информация, схож с процессом компьютерного удаления либо сжатия неиспользуемого кода с целью экономии места и оптимизации энергопотребления. Таким образом, есть предпосылки утверждать, что человечество живет в симуляции.

Вам может понравиться

Ситуация в Израиле и секторе Газа обостряется: ЦАХАЛ ведет боевые действия на юге страны

Несмотря на многочисленные бомбардировки израильской авиацией сектора Газа, ЦАХАЛ все еще ведет ожесточенные боевые действия против представителей движения ХАМАС в южных регионах Израиля. Ситуация продолжает обостряться. Об этом сообщает в

Times of Israel: в ЦАХАЛ знали об атаке ХАМАС, но точного места прорыва разведка не сообщила

Бригадный генерал Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил об осведомленности военного руководства страны о возможной атаке со стороны боевиков движения ХАМАС 7 октября, но точных данных разведки с местами предполагаемым

В Волгограде установили памятник потомку роботов-десептиконов

Недавно в районе Кировского в Волгограде был установлен внушительных размеров памятник, выполненный из частей автомобилей и компьютерной техники, и представляющий собой робота-трансформера. Автор этой уникальной скульптуры обещает дальнейшее совершенствование, добавляя