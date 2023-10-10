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52-летний житель Великобритании по имени Джо является биологическим отцом 170 детей. Об этом сообщает издание Daily Mirror. Отмечается, что мужчина стал донором спермы, благодаря чему на свет появилось уже 170 малышей.

По словам мужчины, на протяжении нескольких лет он сдает свою сперму без вознаграждения. Он предоставляет услуги, как «естественного», так и «частично естественного» оплодотворения. То есть мужчина вступает в половой контакт с женщинами, желающими забеременеть. В случае «частично естественного» способа, Джо отмечает, что в данном случае он ограничивается лишь действиями, которые нужны для зачатия ребенка.

Такое «хобби» также имеет и обратную сторону медали. По словам донора спермы, он не может завести длительные отношения, так как его партнерша вряд ли смирится с подобной благотворительностью. Однако, несмотря на это, Джо не собирается останавливаться на достигнутом. По его словам, ему радостно от факта, что он дарит жизнь и помогает стать одиноким женщинам матерями.

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