Браконьер из Вермонта лишился оружия и автомобиля за отстрел поддельного оленя

Удачная цель американского браконьера оказалась высококачественным муляжом, выставленным егерями Департамента рыболовства и дикой природы для отлова незаконных охотников, сообщает OutdoorLife.

В завершении того, что было охарактеризовано Департаментом рыболовства и дикой природы штата Вермонт (VDFW) как «многолетний судебный процесс», 43-летнему Шейну Филипсу из г. Джонсон придется сдать свой арбалет, заплатить $2877 по штрафам и реституции, лишиться на три года доступа к охоте и рыбалке, а также передать властям ключи от своего «Бьюика Регал» 2011 года. И все это – за ночную стрельбу по манекену оленя, случившуюся в октябре 2020 года.

Манок на браконьера

В пресс-релизе VDFW, опубликованном в пятницу (6 октября), подробно описывается попытка браконьерства, имевшая место на севере Вермонта. В ночь инцидента егеря зафиксировали, как водитель черного «Бьюика» осветил фонарями двух оленей в темноте. После водитель выстрелил в подсвеченного оленя – в манекен, который чиновники по охране дикой природы обычно используют для отлова браконьеров – из охотничьего арбалета.

Когда егеря попытались задержать подозреваемого, он быстро скрылся с места происшествия. В конце концов его выследили и конфисковали автомобиль. После получения ордера на обыск, в доме Филипса нашли арбалет Bear Saga, из которого был произведен выстрел по манекену оленя. Затем мужчина предстал перед судом.

Он отказался признать себя виновным по обвинениям, вытекающим из инцидента с браконьерством в апреле 2021 года. Два года спустя, в мае 2023-го, Филипс был признан виновным в суде округа Ламойл по пяти обвинениям, связанным с дикой природой и стрельбой, а именно добыча крупной дичи незаконными методами, перевозка крупной дичи в закрытом транспортном средстве, стрельба из автомобиля, стрельба с дороги общего пользования и наличие взведенного охотничьего арбалета в автомобиле. Приговор ему был вынесен в августе и обновлен 2 октября, с добавлением требования о передаче властям автомобиля и арбалета.

Это не первое столкновение Шейна Филипса с правоохранителями. В 2013-м его освободили под залог в $530 000 после того, как он отказался признать вину в ряде случае незаконной охоты и других обвинениях, выдвинутых по результатам инцидентов, произошедших за период 2002-2012 гг. Все это время он более десяти лет скрывался от полиции.

«Привлечение к ответственности браконьеров требует времени», – заявил в пресс-релизе лейтенант Карл Ведин, глава охотнадзора штата Вермонт. «Обнаружить стрелка по оленям на месте преступления – это одно, а добиться торжества правосудия, это совсем другое. Теперь охотники штата Вермонта могут узнать, что этот браконьер лишился своего транспортного средства и оружия, а также выплатит штраф и утрачивает право на приобретение охотничьей лицензии в течении следующих трех лет».