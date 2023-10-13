Некоммерческая организация Creative Community For Peace выступила с инициативой создания открытого письма в поддержку Израиля на фоне нарастания израильско-палестинского конфликта. Отмечается, что более 700 иностранных знаменитостей подписали данное письмо.

В пресс-релизе Creative Community For Peace отмечается следующее: «В открытом письме содержится призыв к сообществу индустрии развлечений решительно высказываться против ХАМАС, поддерживать Израиль». В писбме также упоминается, что в ходе боевых действий в Израиле пропали без вести и погибли граждане США, Канады, Великобритании, Ирландии, Франции, Таиланда, Непала, России, Украины, Германии, Италии, Бразилии, Филиппин, Камбоджи, Шри Ланки, Танзании.

Открытое письмо подписали такие голливудские звезды, как актриса и модель Галь Гадот, актер Майкл Дуглас, актер Джерри Сайнфелд, актриса и писатель Джейми Ли Кёртис, певица и актриса Белла Торн, актриса Хелен Миррен и другие.