Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлено, как члены террористической группировки ХАМАС взяли в заложники израильтян. На транспортном средстве видно много жителей Израиля, взятых боевиками ХАМАС в заложники. Причем среди них есть женщины и даже дети. На видеозаписи можно рассмотреть на платье одной из женщин огромный кровавый след. По всей вероятности, заложница получила ранение. На кадрах мельком появляется маленькая девочка в розовом платье.

Представитель запрещенной в РФ террористической организации «Исламский джихад» Дауд Шихаб заявил, что все израильтяне, взятые в плен палестинской организацией сопротивления, не будут освобождены до тех пор, пока из тюрем Израиля не будут выпущены заключенные палестинцы. Шихаб также добавил, что боевики берут в плен еврейских женщин и детей, так как в тюрьмах есть «наши женщины и дети».

Напомним, что эскалация палестино-израильского конфликта произошла 7 октября. В районе 6:30 утра по местному времени представители группировки ХАМАС выпустили по Израилю огромное количество ракет и начали наземную операцию по проникновению на территорию Израиля.

Вам может понравиться

Военнослужащий ВС России: ВСУ готовят Купянск к обороне, силы противника иссякли

Украинское наступление выдохлось, силы ВСУ окончательно иссякли, поэтому в Купянске боевики уже начали активную подготовку к обороне. Об этом РИА Новости сообщил командир отряда «Барс-9». Военнослужащий рассказал, что украинские подразделения

Клава Кока опубликовала видео с бабушками, недовольными ее выбором жениха

Популярная певица Клава Кока опубликовала в своем Телеграм-канале видеообращение пенсионерок из «Отряда Путина», попросивших артистку не спешить с выбором избранника. Бабушки отметили, что посмотрели шоу «Сердце Клавы» и не согласны

В Челябинске представившиеся ФСБ мошенники заставили пенсионерку поджечь военкомат

В самом центре Челябинска 68-летняя женщина попыталась поджечь областной военный комиссариат. Преступление предотвратил экипаж ДПС, который дежурил неподалеку, передает «КП-Челябинск» со ссылкой на собственный источник. Вечером 7 октября пожилая женщина