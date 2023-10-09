В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлено, как члены террористической группировки ХАМАС взяли в заложники израильтян. На транспортном средстве видно много жителей Израиля, взятых боевиками ХАМАС в заложники. Причем среди них есть женщины и даже дети. На видеозаписи можно рассмотреть на платье одной из женщин огромный кровавый след. По всей вероятности, заложница получила ранение. На кадрах мельком появляется маленькая девочка в розовом платье.

Представитель запрещенной в РФ террористической организации «Исламский джихад» Дауд Шихаб заявил, что все израильтяне, взятые в плен палестинской организацией сопротивления, не будут освобождены до тех пор, пока из тюрем Израиля не будут выпущены заключенные палестинцы. Шихаб также добавил, что боевики берут в плен еврейских женщин и детей, так как в тюрьмах есть «наши женщины и дети».

Напомним, что эскалация палестино-израильского конфликта произошла 7 октября. В районе 6:30 утра по местному времени представители группировки ХАМАС выпустили по Израилю огромное количество ракет и начали наземную операцию по проникновению на территорию Израиля.