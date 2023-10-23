В рядах наемников, сражающихся на стороне вооруженных сил Украины, присутствует большое количество поляков и афроамериканцев. Об этом рассказал заместитель командира роты специального назначения с позывным «Скала». Его слова передает информационное агентство ТАСС.

Боец спецназа Центрального военного округа заявил: «Очень много поляков встречали на различных направлениях, афроамериканцев наблюдали. Трофей находим, изучаем, понимаем, что наши образцы вооружения зачастую лучше намного, хоть может и немного устаревшие, но они наиболее практичные, лучше себя ведут в данной местности».

По его словам, бойцы его подразделения в зоне боевых действий выполняют задачи разведки целей для нанесения артиллерийских ударов. При этом противник остерегается вступать с бойцами российского спецназа в стрелковый контакт, и спасается бегством.

«У нас были примеры, когда противник знал, какая бригада напротив него находится, и он боится нас. Боится, во-первых, вступать с нами в стрелковый контакт. Они, как правило, бегут, не могут справиться с нами», – резюмировал спецназовец «Скала».