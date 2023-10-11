Семейная пара блогеров обманули около тысячи россиян, продавая липовые туры в Дубай. Раушан и Илюса Миннегалеевы заработали на этом 26 миллионов рублей, но распорядиться ними не успели, так как были задержаны правоохранителями.

Парочка торговала «горячими» турами, которые обходились покупателям не дороже 50 тысяч рублей. При этом именно низкая цена была фактором, обеспечивающим успешные продажи – россияне не сразу понимали, что путевки фальшивые и в Дубай с ними попасть нереально.

Блогеры постоянно подогревали интерес к турам, они расписывали, как сотни россиян уже отдохнули в ОАЭ, публиковали фотографии и видео с отдыха. Затем они объясняли, что тур был сорван авиакомпанией или туристическим оператором, ухитряясь даже в сложных ситуациях выкручиваться и выходить сухими из воды.

Но в итоге предприимчивое семейство все же попалось полиции. Сейчас продолжается следствие, но правоохранители считают, что Миннегалеевым придется отправиться за решетку на срок до 10 лет.