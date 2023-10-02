Блогеры продолжают подвергать новым испытаниям свежую флагманскую модель смартфона от компании Apple – iPhone 15 Pro Max. На YouTube-канале TechDroider появился ролик, в котором три флагманские модели смартфонов подвергли «пыткам в замерзающей воде».

В начале ролика автор проверил работоспособность смартфонов iPhone 15 Pro Max, Samsung S23 Ultra и Pixel 7 Pro под проливным дождем. Все участники теста с легкостью справились с поставленной задачей, продолжая корректно работать. После этого смартфоны испытали на способность сопротивляться попаданию воды внутрь под душем. Однако все три флагмана достойно прошли и это испытание.

Тогда автор ролика поместил телефоны в небольшую пластиковую емкость, наполнил ее водой со льдом и поместил в морозильник на 6 часов. В результате смартфоны превратились в один сплошной кусок льда. Все три устройства выдали ошибку попадания воды в порт зарядки. Испытание льдом также оставило небольшой конденсат в блоке камеры iPhone 15 Pro Max. При этом все три устройства стали проигрывать музыку значительно тише. Однако после суток, которые автор ролика дал устройствам для просыхания, они снова начали работать, как и прежде.