Президент США Джо Байден с самого начала спецоперации ВС РФ на Украине делает все возможное для предотвращения прямого противостояния между Россией и НАТО. Но все же Вашингтон оставляет право принимать решения о нанесении ударов по российской территории за Киевом, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

Он отметил, что хотя конфликт между РФ и США станет серьезным испытанием для жителей Америки, власти страны все же не собираются диктовать Киеву, по каким целям наносить удары.

Также Блинкен прокомментировал возможный переход к дипломатическому урегулированию конфликта. По его словам, Соединенные Штаты намерены снабдить Киев всем необходимым для «самообороны».

Украина продолжает контрнаступление, однако его провал давно очевиден даже для Запада. Чтобы отвлечь внимание от поражений, ВСУ обстреливают Крым, используя не только беспилотные аппараты, но и ракеты производства Великобритании и Франции.