Предприниматели города Шебекино в Белгородской области, который более года обстреливается украинскими боевиками, рассказали о причиненном ущербе и неспособности восстановить нормальную работу.

Они пояснили, что многомиллионный ущерб не получается компенсировать мерами поддержки, которые доступны бизнесменам в настоящий момент. Кроме того, выделенные властями деньги, предназначенные для восстановления предприятий, до Шебекино пока не добрались.

Бизнесмены сейчас могут получить гранты на восстановление поврежденных обстрелами ВСУ предприятий. Если ущерб составляет 1-5 миллионов рублей, то предприниматели могут получить до 70 процентов от этой суммы. При ущербе до 1 млн грант полностью покрывает его.

Если же предприятие серьезно пострадало и ущерб составляет до 100 миллионов, бизнесмен может рассчитывать на получение гранта в размере 50 процентов.

Помимо этого, предприниматели имеют возможность оформить льготные кредиты под 1-5% годовых на сумму до трех, пяти или пятидесяти миллионов рублей.