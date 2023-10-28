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Ракеты ATACMS, о перехвате которых ранее сообщило Минобороны РФ, были сбиты зенитно-ракетным комплексом С-400 «Триумф». Об этом агентству ТАСС рассказал экс-заместитель главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО стран – участниц СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Он также пояснил, что американские оперативно-тактические ракеты способны разгоняться до скорости не более 1400 метров в секунду, поэтому сбивать их могут все российские средства ПВО – от зенитно-ракетной системы С-400 и до ПЗРК «Панцирь».

Бижев также напомнил о 24 сбитых самолетах ВСУ за последнюю неделю. Он объяснил, что комплексы С-400 получили новую боевую часть, которая способна гораздо более эффективно сбивать воздушные цели. Кроме того, эти системы работают в полном взаимодействии с радиотехническими и космическими средствами наведения на цель и с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Это дает возможность обнаруживать и перехватывать цели на предельной дальности, составляющей 400 километров.

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