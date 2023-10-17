Компрессор – распространенное оборудование для производства сжатого воздуха, применяемое в самых различных сферах. Для снижения силы трения между деталями в подавляющем большинстве моделей применяется специальная смазочная жидкость. Но в некоторых областях человеческой деятельности ее использование недопустимо.

Для применения в пищевой и фармацевтической промышленности, в изготовлении мебели и медицине, в специальных цехах, осуществляющих покраску самых различных деталей и механизмов имеет смысл купить безмасляный компрессор, исключающий контакт сжатого воздуха со смазочной жидкостью. Соответственно, он не содержит ее примесей и взвесей на выходе.

Преимущества безмасляных компрессоров

На выходе из компрессора получается идеально чистый сжатый воздух, который как раз и необходим в пищевой промышленности и медицине. Кроме того, можно отметить и другие неоспоримые преимущества:

простая конструкция, не требующая предварительной подготовки оборудования к работе. Оно может использоваться сразу после покупки и распаковки;

компактные габариты, обуславливаемые отсутствием резервуаров для заливки смазочной жидкости;

отсутствие необходимости в регулярной проверке уровня и доливке масла;

отсутствие таких распространенных проблем, как утечка смазочной жидкости, слишком низкий ее уровень в системе, перелив и прочих;

работа с низким уровнем шума, не превышающим 60 дБ, а также отсутствие вибраций в процессе работы.

Кроме того, работа без смазочной жидкости избавляет от необходимости регулярно проводить сервисное обслуживание – менять воздушные и масляные фильтры.

К минусам традиционно относят дороговизну безмасляного оборудования, низкое давление в системе и повышенный риск выхода из строя из-за повышенной силы трения и медленного отвода образующегося в процессе работы тепла. Но все же чистота подаваемого воздуха нивелирует эти недостатки.

Разновидности компрессоров

Для «чистых» производств можно подобрать один из трех основных видов безмасляных компрессоров:

самые востребованные и дорогие поршневые устройства. В них важно обращать внимание на материал, из которого выполнен поршень, который поднимаясь и вновь опускаясь, нагнетает сжатый воздух. Он должен быть рассчитан на высокие нагрузки и относительно спокойно переносить повышенную силу трения в процессе эксплуатации;

простые спиральные компрессоры, в которых сжатие воздуха осуществляет одна из двух спиралей. Другая в это время остается статичной;

винтовое оборудование, которое работает по тому же принципу, что и предыдущее. Вместе спиралей здесь используется два винта, благодаря чему повышается эффективность сжатия.

Кроме того, следует обращать внимание на такие характеристики, как величина давления, производительность, напряжение и профессиональный класс компрессора. Эти критерии нужно подбирать индивидуально в зависимости от конкретной задачи.