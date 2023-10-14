Белла Рамзи о славе, своих страхах и Педро Паскале

«Игра престолов» и «Одни из нас» поместили эту британскую актрису в список лучших еще до того, как она вышла из подросткового возраста. В преддверии выхода нового сезона тюремной драмы «Срок» Рамзи пообщалась с журналисткой The Guardian о рэпе и о том, почему слава – это «глупо».

20-летняя кинозвезда отмахивается от славы, потому что «все это довольно глупо», и говорит, что по-прежнему «хочет делать все обычные вещи», несмотря на то, что ее узнают всякий раз, когда она выходит из дома.

Холли Ричардсон из «Гардиан» отмечает удивительное несовпадение этой скромной, едва получившей высшее образование юной британки с массивными телевизионными персонажами, по которым зрители ее знают: от леди-мечницы Лианны Мармонт до побеждающей жутких монстров Элли Уильямс.

«Я всегда была очень застенчивой», – признается она. «Но в творческих сферах, когда я играю другого персонажа – и нахожусь среди людей старше меня – именно тогда я перестаю стесняться».

Такие разные роли

Последний образ Беллы Рамзи – беременная наркоманка Келси во второй серии жестокой, но блестящей тюремной драмы Джимми Макговерна. История трех женщин-заключенных (в главных ролях также Джоди Уиттакер и Тамара Лоуренс) не похожа ни на что, с чем юная актриса сталкивалась раньше. Ее героиня далеко не симпатичная: она обсуждает, стоит ли ей сохранять беременность лишь для того, чтобы добиться большего снисхождения, при этом продолжая принимать контрабандные наркотики. Но Рамзи также проницательно показывает уязвимости своего персонажа.

«Это был первый раз, когда мне прислали сценарий и спросили, не хочу ли я сняться без прослушивания», – рассказала она. «Мне было очень странно, что они просто так мне доверяют».

Удивительно, но одна из самых прославленных молодых британских актрис последнего десятилетия, получив сценарий из «Срока», ощутила себя напуганной.

«Я совершенно не чувствую себя увереннее с годами», – объяснила она. «Я нахожусь в той точке, когда могу признать, что я хорошая актриса… Но каждая новая роль совершенно другая. Были персонажи, которых я сразу чувствовала, потому что они уже были внутри меня, но Келси была совершенно посторонним для меня образом, и это пугало».

Белла Рамзи всегда знала, что хочет стать актрисой. В три года она присоединилась к любительскому театральному кружку старшей сестры, потому что «думала, что ее сестра очень крутая, и хотела быть на нее похожей». Родители всегда полностью поддерживали Беллу.

«Вся моя семья очень музыкальная и творческая – мои родители познакомились через музыку… Но мы были прежде далеки от кино- и телеиндустрии. Мы никого там не знали». В 10 лет Рамзи поступила в The Television Workshop и поняла, что актерское мастерство может стать настоящей карьерой. Год спустя она получила свою первую роль – в «Игре престолов».

«Я была такой мелкой!», – смеется девушка. Этого, конечно, не было видно на экране – пусть и маленькая, но могучая духом Лианна Мармонт безоговорочно главенствовала в зале, полном лордов, называя каждого из них слабым, а затем вскрикивая: «Север помнит!» и присягая на верность Джону Сноу. И каждый взрослый мужчина в этом зале следует ее примеру. А как могло быть иначе? Тем не менее, Белла Рамзи настаивает: «Я тогда понятия не имела, что вообще делаю!»

Хотя она была тогда слишком молода, но именно во время съемок «Игры престолов» актриса поняла, что ей удобнее работать со взрослыми людьми. «Я нейроотличная, и отчасти поэтому чувствую себя более понимаемой взрослыми», – объяснила девушка. «Меня это совершенно не смущало. В те годы находится рядом с детьми близкого возраста мне было намного сложнее».

Белла Рамзи «никогда по-настоящему не заводила друзей дома», после того как бросила школу в 12 лет и перешла на обучение онлайн. Она говорит, что школа не способствовала ее комфорту, особенно из-за нейроотличий. Но она все решили попробовать вернуться туда в 17 лет.

«Однажды, когда мы проезжали мимо школы, я подумала «хочу попробовать еще раз». Итак, я проучилась два месяца, за которые осознала, почему ушла на онлайн-обучение… Я больше не скучаю по школе».

Ее старый друг

Да, это 48-летний Педро Паскаль. Ранее в этом году он появился вместе с Рамзи в популярном апокалиптическом сериале HBO «Одни из нас». Паскаль сыграл Джоэла, чья дочь умирает в первом эпизоде и которому с неохотой приходится сопровождать удивительно бесстрашную девушку-подростка Элли через апокалиптическую Америку. При этом они создают маловероятную, но в конечном итоге нерушимую связь. Дружба Паскаля и Рамзи также расцвела и за кулисами сериала.

Она отказывается отвечать на какие-либо вопросы о сериале или о его предстоящем втором сезоне. Однако она восхваляет Паскаля: «Он великолепен – его присутствие в кадре на протяжении всего прошлого года сделало мою творческую жизнь менее одинокой».

Но девушка старается не находить слишком много утешения в своей положительной реакции на дружбу с Паскалем.

«Сейчас я отстраняюсь от этого. В этом есть элемент, который не совсем реален. Проблема в том, что когда ваше признание и самооценка интерпретируются через внимание в соцсетях, это может вызвать привыкание».

У нее даже есть приложение, которое заставляет актрису подышать 10 секунд, прежде чем решить, действительно ли она хочет открыть «Инстаграм» (эта соцсеть запрещена в РФ). «Очень хорошо, что теперь у меня есть такой маленький барьер. Я стараюсь не относиться к этому серьезно. Это просто забавное маленькое приложение. Осознание этого очень освобождает».

Внимание к проблемам мира

Пока Белла Рамзи ожидает возобновления съемок в бастующем Голливуде, у нее есть чем занять себя. Недавно она завершила модуль по науке об окружающей среде в британском Открытом университете («Когда у меня будет время, я сделаю больше модулей!»). После этого актриса выступила с докладом о климате на фестивале в Лидсе (где оставалась еще пару дней, чтобы увидеть Билли Айлиш.

Климатический кризис явно находится в центре интересов Рамзи. «Грета Тунберг – моя героиня», – восторгается актриса. «Поэтому я просто хочу узнать об этом больше».

Молодая актриса также проводит встречи по обсуждению собственного сценарию, который она начала писать в 14 лет и посвятила персонажу с расстройством пищевого поведения. Рамзи очень хочет поставить его и оставить за собой главную роль.

Она призналась, что почти не смотрит ТВ. В свободное от съемок время Белла Рамзи любит писать музыку, особенно рэп. «Раньше я писала рэп-тексты о самых мрачных вещах», – рассказала актриса. «Например, о жестоком обращении с детьми и о сексуальном насилии – но я ничего из этого никогда не знала! Мне тогда было 10! И я выросла в очень любящей семье!»

На вопрос, каково ей вступать в огромное новое десятилетие своей жизни, актриса отвечает со смехом: «Быть ​​двадцатилетней отвратительно». «Я никогда не хотела взрослеть, потому что считала, что с возрастом ты теряешь многие привилегии. Но теперь я понимаю, что на само деле их становится больше: можно голосовать, водить машину и жить независимо от родителей. На самом деле, я с нетерпением жду будущего. Участие в «Сроке» было мои первым проектом, которое я делала самостоятельно. Моя мама не ходила со мной на съемочную площадку. И это был большой опыт во многих отношениях. Я готова двигаться самостоятельно».

«Но я читала статью о том, что по мнению нейробиологов, взрослым нельзя стать раньше 30 лет – и я думаю, мы навсегда остаемся детьми. Просто наши тела стареют».