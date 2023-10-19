Производители презервативов могут поднять цены на свою продукцию. Причиной они называют несовпадение среднестатических размеров половых членов у российских мужчин и жителей Азии, где осуществляется закупка заготовок, рассказал телеграм-канал Baza.

Ранее производители сотрудничали с европейскими компаниями и приобретали заготовки у них. Но из-за экономических санкций пришлось переориентироваться на юго-восточную Азию. Это привело к получению форм меньшего размера и необходимости делать их под заказ, что существенно повысило стоимость.

Если ситуацию не удастся исправить, то к январю следующего года производители будут вынуждены поднять цены и на готовую продукцию.

Также на 10-15 процентов подорожают презервативы тех компаний, которые приобретают в Малайзии жидкий латекс и делают формы сами. Это связано с увеличением стоимости транспортировки сырья.