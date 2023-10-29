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Все расстрелянные жители Волновахи оказались членами одной семьи и их знакомыми. В момент нападения они, по предположениям правоохранителей, отмечали вместе семейный праздник, сообщил тг-канал Baza.

Всего было застрелено 9 человек, из них двое малолетних детей. Сообщается, что уже установлены личности 53-летнего владельца частного дома, его жены и сына, а также невестки и ее брата. Малолетние дети, скорее всего, приходились хозяевам внуками.

Известно, что все девять человек были убиты из огнестрельного оружия. Причем их тела обнаружили в разных помещениях дома. Сообщается также, что перед смертью у семейства возник конфликт с неизвестными в военной форме без знаков различия. По факту преступления возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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